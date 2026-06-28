Moto GP: Ogura pobedio, Beceki izleteo

Auto blog pre 4 sati  |  Sportski Žurnal / Beta
Moto GP: Ogura pobedio, Beceki izleteo

Foto: Screenshot / Moto GP YouTube Vozač ekipe Trekhaus Japanac Ai Ogura pobednik je današnje trke u Moto GP šampionatu za Veliku nagradu Holandije na stazi u Asenu.

Ogura je do prve pobede u karijeri u "kraljevskoj klasi" stigao rezultatom 40:21.90. Drugo mesto na VN Holandije osvojio je još jedan vozač ekipe Trekhaus Španac Raul Fernandez, koji je za pobednikom kasnio nešto više od dve sekunde. Treći je bio vozač Aprilije Španac Horhe Martin, koji je za Ogurom zaostao 3,512 sekundi. Vozač Aprilije Italijan Marko Beceki, koji je bio vodeći u generalnom plasmanu vozača do trke u Holandiji, izleteo je sa staze u Asenu u drugom
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