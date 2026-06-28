Iran opomenuo Italiju

B92 pre 3 sata
Iran opomenuo Italiju

Iran je danas kritikovao italijansku tehničku i logističku podršku nedavnom američko-izraelskom ratu protiv Teherana, tvrdeći da to predstavlja "jasnu i direktnu ulogu u nezakonitom vojnom napadu", prenose iranski mediji.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izneo je ove kritike u objavi na društvenoj mreži Iks, nakon što je generalni sekretar NATO-a Mark Rute naveo da je Italija pružila "masovnu" podršku ratu protiv Irana, rekavši da je ta zemlja dozvolila da 500 američkih aviona polete iz njenih baza, prenela je iranska Pres tv. Italijanska premijerka Đorđa Meloni, koja je ranije negirala umešanost svoje zemlje u rat, tvrdila je da Rim nikada nije
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