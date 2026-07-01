Posle vrelih dana stiže predah

RTK pre 2 sata
Posle vrelih dana stiže predah

Posle perioda tropskih vrućina stiglo je osveženje koje je donelo niže temperature za pet do šest stepeni u odnosu na prethodne dane.

Od sutra nas očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, uz pljuskove, grmljavinu i značajan pad temperature. Prvi dan jula doneo je osetno prijatnije vremenske prilike u odnosu na prethodne dane, kada su građani bili izloženi tropskim temperaturama koje su dostizale i do 38 stepeni. U Kragujevcu je danas najviša dnevna temperatura iznosila 32 stepena, što je donelo izvesno olakšanje nakon višednevnog toplotnog talasa. Prema najavama meteorologa, tokom
Otvori na rtk.co.rs

Povezane vesti »

U naredna 2 sata ovi delovi Srbije na udaru nevremena Hitno se oglasio RHMZ, alarmi upozoravaju na čak 3 opasne pojave…

U naredna 2 sata ovi delovi Srbije na udaru nevremena Hitno se oglasio RHMZ, alarmi upozoravaju na čak 3 opasne pojave istovremeno

Blic pre 1 minut
Rhmz upozorava na nepogode u Beogradu, Pčinskom i Jablaničkom okrugu: Očekuju se intenzivni pljuskovi, jak vetar i grad

Rhmz upozorava na nepogode u Beogradu, Pčinskom i Jablaničkom okrugu: Očekuju se intenzivni pljuskovi, jak vetar i grad

Newsmax Balkans pre 1 minut
Nevreme samo što nije počelo u više delova Srbije: RHMZ otkrio gde će padati kiša večeras i tokom noći

Nevreme samo što nije počelo u više delova Srbije: RHMZ otkrio gde će padati kiša večeras i tokom noći

Mondo pre 36 minuta
Četvrtak u Novom Sadu: Dolazi nam osveženje, a tu su i zanimljivi događaji

Četvrtak u Novom Sadu: Dolazi nam osveženje, a tu su i zanimljivi događaji

Radio 021 pre 1 sat
Vremenska prognoza 2. jul 2026.

Vremenska prognoza 2. jul 2026.

RTS pre 3 sata
Da li će kiša i danas zaobići novi SAD? Oglasio se RHMZ: U narednih sat vremena će biti pljuskova, evo i gde

Da li će kiša i danas zaobići novi SAD? Oglasio se RHMZ: U narednih sat vremena će biti pljuskova, evo i gde

Dnevnik pre 4 sati
Neka se pripremi ovaj deo Srbije: Hitno se oglasio RHMZ, naredna 2 sata su ključna, evo gde će pljuštati

Neka se pripremi ovaj deo Srbije: Hitno se oglasio RHMZ, naredna 2 sata su ključna, evo gde će pljuštati

Telegraf pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kragujevac

Društvo, najnovije vesti »

Počelo izdavanje novog burgundi crvenog pasoša

Počelo izdavanje novog burgundi crvenog pasoša

Danas pre 26 minuta
Zašto tužilaštvo ne reaguje na tekst KRIK-a u kome su objavljene Skaj poruke Slaviše Kokeze?

Zašto tužilaštvo ne reaguje na tekst KRIK-a u kome su objavljene Skaj poruke Slaviše Kokeze?

Danas pre 36 minuta
Tužilaštvo za organizovani kriminal ispituje slučaj policijske brutalnosti u Valjevu

Tužilaštvo za organizovani kriminal ispituje slučaj policijske brutalnosti u Valjevu

Danas pre 46 minuta
U Nišu obeleženo 20 meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu

U Nišu obeleženo 20 meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu

Danas pre 1 sat
Putevi Srbije: Do 3. avgusta izmenjen režim saobraćaja od Kuzmina do Sremske Rače

Putevi Srbije: Do 3. avgusta izmenjen režim saobraćaja od Kuzmina do Sremske Rače

Danas pre 1 sat