Posle vrelih dana stiže predah

Posle perioda tropskih vrućina stiglo je osveženje koje je donelo niže temperature za pet do šest stepeni u odnosu na prethodne dane.

Od sutra nas očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, uz pljuskove, grmljavinu i značajan pad temperature. Prvi dan jula doneo je osetno prijatnije vremenske prilike u odnosu na prethodne dane, kada su građani bili izloženi tropskim temperaturama koje su dostizale i do 38 stepeni. U Kragujevcu je danas najviša dnevna temperatura iznosila 32 stepena, što je donelo izvesno olakšanje nakon višednevnog toplotnog talasa. Prema najavama meteorologa, tokom