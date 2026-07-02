SAD sa igračem manje pobedile BIH za plasman u osminu finala Svetskog prvenstva

Golove za pobedu SAD postigli su Folarin Balogan u 45. i Malik Tilman u 82. minutu, a domaća selekcija je od 64. minuta igrala sa igračem manje zbog crvenog kartona Balogana.

Veći deo prvog poluvremena protekao je u inicijativi selekcije SAD, koja je imala 62 odsto poseda lopte. Prvi udarac u okvir gola uputio je bosanskohercegovački fudbaler Ermedin Demirović u 10. minutu, kada mu je loptu odložio Edin Džeko, a njegov šut sa ivice kaznenog prostora odbranio golman SAD Met Friz. Minut kasnije direktan udarac iz kornera uputio je Kerim Alajbegović, koji je pokušao da iznenadi golmana Friza, ali je ovaj u poslednjem trenutku izbio loptu.