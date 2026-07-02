RHMZ: Vremenske nepogode na području Srbije

Republički hidro-meteorološki zavod (RHMZ) izdao je danas upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode, dok je za područje Beograda izdato upozorenje na lokalno obilnije pljuskove sa grmljavinom. „Danas promenljivo i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji, uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni vetar“, navodi se u upozorenju za područje cele Srbije, koje je objavljeno na internet stranici RHMZ-a. RHMZ u hidrološkom