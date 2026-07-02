Vremenska prognoza 3. jul 2026.

Tokom večeri biće kiše i pljuskova. Ujutru na severu, a do sredine dana i u ostalim predelima prestanak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. U Beogradu kiša staje ujutru. Tokom dana sunce, uz 28 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 03.07.2026. Petak: Na severu Srbije ujutru razvedravanje, tokom dana pretežno sunčano, posle podne uz promenljivu oblačnost. U ostalim predelima ujutru oblačno sa kišom, pre podne i sredinom dana postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i istočnoj Srbiji kratkotrajno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 22, a najviša dnevna