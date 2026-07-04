"Moramo da primenimo preporuke ODIHR, izbori su dan demokratije"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će na izborima biti "dobra utakmica", a "u međuvremenu moramo da usvojimo sve ODIHR-ove preporuke i primenimo".

"To je dan demokratije, prava utakmica u kojoj nema popuštanja i u kojoj će bolji da pobedi", rekao je Vučić, prilikom obilaska radova na izgradnji deonice brze saobraćajnice Bački Breg - Srpska Crnja, kod Bezdana. "Mi moramo da pobedimo realnim rezultatima i snovima o budućnosti koje možemo da ispunimo građanima" i dodao: "Građanin mora da bude zadovoljan onim što smo uradili, a ne funkcioner", rekao je Vučić. Kazao je da "ima vremena" do podnošenja njegove