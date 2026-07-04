Zelenski i Tramp razgovarali telefonom

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Zelenski i Tramp razgovarali telefonom
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je danas telefonom sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, objavio je novinar Aksiosa Barak Ravid, pozivajući se na neimenovani izvor. - Ukrajinski predsednik Zelenski razgovarao je danas sa predsednikom Trampom i čestitao mu 250. godišnjicu nezavisnosti SAD, prema izvoru upoznatom sa situacijom - naveo je Ravid na platformi X. Volodimir Zelenski saopštio je ranije danas da je čestitao
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