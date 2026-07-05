RGZ: Objavljivaćemo odgovore na pitanja građana…

Republički geodetski zavod (RGZ) najavio je danas da će pojedina pitanja građana, za koja proceni da su od šireg značaja i korisna za javnost, objavljivati na sajtu i na njih davati jasne, stručne i dokumentovane odgovore.

Cilj rubrike “Građanin pita, RGZ odgovara” je da se građanima na razumljiv način objasne postupci pred RGZ i nadležnosti katastra. − Na taj način želimo da otklonimo nedoumice, razbijemo predrasude i sprečimo širenje dezinformacija o radu katastra. Ovom rubrikom RGZ još jednom pokazuje da je otvorena i transparentna institucija, okrenuta građanima Srbije, pravnoj sigurnosti i tačnim javnim evidencijama − piše u saopštenju. Pitanja se mogu slati na mejl adresu