RHMZ: U Novom Sadu narednih dana red sunca, red oblaka

Prema zvaničnim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Novom Sadu se danas očekuje promenljivo i toplo vreme sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 29 °C.

Tokom dana smenjivaće se sunčani intervali i oblaci, dok su u popodnevnim satima mogući lokalni letnji pljuskovi praćeni grmljavinom, uz jutarnju temperaturu koja je iznosila 16 °C. Već sutra, u utorak, stiže privremena stabilizacija i dodatno otopljenje, pa će pretežno sunčano vreme podići živu u termometru do 31 °C. Ipak, ovo razvedravanje biće kratkog daha jer se već u sredu očekuje novo prolazno naoblačenje sa kišom koje će ponovo spustiti maksimalnu