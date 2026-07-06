RHMZ: U Novom Sadu narednih dana red sunca, red oblaka

Moj Novi Sad pre 1 sat
RHMZ: U Novom Sadu narednih dana red sunca, red oblaka

Prema zvaničnim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Novom Sadu se danas očekuje promenljivo i toplo vreme sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 29 °C.

Tokom dana smenjivaće se sunčani intervali i oblaci, dok su u popodnevnim satima mogući lokalni letnji pljuskovi praćeni grmljavinom, uz jutarnju temperaturu koja je iznosila 16 °C. Već sutra, u utorak, stiže privremena stabilizacija i dodatno otopljenje, pa će pretežno sunčano vreme podići živu u termometru do 31 °C. Ipak, ovo razvedravanje biće kratkog daha jer se već u sredu očekuje novo prolazno naoblačenje sa kišom koje će ponovo spustiti maksimalnu
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

Vremenska prognoza: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Vremenska prognoza: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Nedeljnik pre 8 minuta
Promenljivo vreme uz sunčane intervale i mogućnost pljuskova, temperatura do 32 stepena

Promenljivo vreme uz sunčane intervale i mogućnost pljuskova, temperatura do 32 stepena

Glas Zaječara pre 58 minuta
Promenljivo vreme danas: Sunce, oblaci i mogući pljuskovi, do 32 stepena

Promenljivo vreme danas: Sunce, oblaci i mogući pljuskovi, do 32 stepena

Insajder pre 1 sat
RHMZ upozorava na lokalne pljuskove sa grmljavinom: Promenljivo vreme širom Srbije

RHMZ upozorava na lokalne pljuskove sa grmljavinom: Promenljivo vreme širom Srbije

NIN pre 1 sat
Vreme danas: Sunce, oblaci i lokalni pljuskovi, temperatura do 32 stepena

Vreme danas: Sunce, oblaci i lokalni pljuskovi, temperatura do 32 stepena

Danas pre 1 sat
STIStižu tropske noći i vreli dani, spremite se: Ivan Ristić otkrio kada nam stižu ekstremne vrućine, poseban savet dao onima…

STIStižu tropske noći i vreli dani, spremite se: Ivan Ristić otkrio kada nam stižu ekstremne vrućine, poseban savet dao onima koji žive u gradovima

Dnevnik pre 1 sat
Sunčani periodi uz lokalne pljuskove, temperatura do 32 stepena

Sunčani periodi uz lokalne pljuskove, temperatura do 32 stepena

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadRHMZ

Vojvodina, najnovije vesti »

Najava isključenja struje za 7. jul

Najava isključenja struje za 7. jul

I Love Zrenjanin pre 8 minuta
Akademija umetnosti: Vučević pokušava da relativizuje brutalno prebijanje studentkinje

Akademija umetnosti: Vučević pokušava da relativizuje brutalno prebijanje studentkinje

Radio 021 pre 13 minuta
Lepa vest: Protekle nedelje u zrenjaninskoj bolnici rođeno je 14 beba

Lepa vest: Protekle nedelje u zrenjaninskoj bolnici rođeno je 14 beba

I Love Zrenjanin pre 13 minuta
Vremenska prognoza: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Vremenska prognoza: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Nedeljnik pre 8 minuta
Promenljivo vreme uz sunčane intervale i mogućnost pljuskova, temperatura do 32 stepena

Promenljivo vreme uz sunčane intervale i mogućnost pljuskova, temperatura do 32 stepena

Glas Zaječara pre 58 minuta