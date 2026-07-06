RHMZ: Narednih sat-dva kiša ili pljusak sa grmljavinom u Beogradu

N1 Info pre 4 sati  |  FoNet
RHMZ: Narednih sat-dva kiša ili pljusak sa grmljavinom u Beogradu
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je danas nešto pre 14 sati da se u pojedinim delovima Beograda u narednih sat-dva očekuju kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prema podacima RHMZ, u Beogradu je 27 stepeni, a promenljivo je oblačno. Sredinom dana i posle podne mestimično se očekuju i u drugim krajevima kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura u Srbiji biće od 28 do 31 stepen.
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