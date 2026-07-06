U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Nova pre 1 sat
U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar.Najniža temperatura će se kretati od 12 do 18 stepeni, a najviša od 28 do 32 stepena. U Beograu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvače slab do umeren vetar, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura će biti oko 18 stepeni, a najviša oko 29 stepeni.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Promenljivo oblačno vreme, temperatura do 32 stepena

Promenljivo oblačno vreme, temperatura do 32 stepena

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Vojvodina, najnovije vesti »

Promenljivo oblačno vreme, temperatura do 32 stepena

Promenljivo oblačno vreme, temperatura do 32 stepena

RTV pre 2 sata
U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Nova pre 1 sat
Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao na 3.342, desetine hiljada ostale bez domova

Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao na 3.342, desetine hiljada ostale bez domova

Newsmax Balkans pre 1 dan
Sever bi mogao i da pokisne: Ugodan vikend sa mnogo prijatnijom temperaturom ne kvare ni oblaci, naprotiv – evo kada i gde se…

Sever bi mogao i da pokisne: Ugodan vikend sa mnogo prijatnijom temperaturom ne kvare ni oblaci, naprotiv – evo kada i gde se očekuju novi pljuskovi

Dnevnik pre 1 dan
Novi Sad neće pasti u ruke blokadera Lider naprednjaka Vučević poslao moćnu poruku iz Srpske Atine: Vojvodina je Srbija i nema…

Novi Sad neće pasti u ruke blokadera Lider naprednjaka Vučević poslao moćnu poruku iz Srpske Atine: Vojvodina je Srbija i nema igre oko toga

Dnevnik pre 1 dan