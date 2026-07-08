"Klač" Đoković - podatak za nevericu

B92 pre 1 sat
"Klač" Đoković - podatak za nevericu

Sjajan meč su nam u utorak veče priredili Novak Đoković i Feliks Ože-Alijasim - pet sati i 15 minuta vrhunskog tenisa.

Srpski teniser je savladao Kanađanina 7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6 u najdužem meču četvrtfinala u istoriji Vimbldona. Đoković je u poslednjem setu prvi put igrao taj-brejk do 10 poena u svojoj karijeri i uspeo da u njemu, reklo bi se čak i komotno, slavi. Novak nikada nije u karijeri izgubio meč koji je trajao duže od četiri sata i 55 minuta, tradicija koja je nastavljena, ali je nama drugi podatak zanimljiviji. Đoković je u karijeri odigrao 24 poena u taj-brejkovima
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