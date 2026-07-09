Gert Rorborn: Srbija ide unazad

Danas pre 35 minuta  |  FoNet
Gert Rorborn: Srbija ide unazad

Postoji jasna politička odluka da najmanje jedna država Zapadnog Balkana bude primljena u Evropsku uniju (EU) do kraja mandata aktuelne Evropske komisije, izjavio je danas direktor Fondacije „Hajnrih Bel“ Gert Rorborn, koji strahuje da bi posle članstva Crne Gore i eventualno Albanije mogao uslediti duži zastoj u procesu proširenja.

Rorborn je u intervjuu za najnovije izdanje nedeljnika Vreme ocenio da se do sada nije dogodilo da pet država članica EU blokira zemlji kandidatu otvaranje Klastera 3, kao u slučaju Srbije, navodeći da se to obrazlaže odnosom Beograda prema Moskvi, izostankom vladavine prava i visokim nivoom korupcije. Proces proširenja EU donedavno je bio u zastoju, ali od kada je ponovo pokrenut, Srbija beleži samo značajne korake unazad, rekao je Rorborn. On je ocenio da nikada
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