Referentna kamatna stopa ostaje nepromenjena

Ilustracija (Foto: Shutterstock/BalkansCat) Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%, kao i da nepromenjene ostanu kamatne stope na depozitne (4,5%) i kreditne olakšice (7%), saopštila je NBS.

Prilikom donošenja navedene odluke, kako je ukazano, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvareno i očekivano kretanje inflacije u narednom periodu, kao i rizike iz međunarodnog okruženja koji mogu uticati na njeno kretanje. - Međugodišnja inflacija je nastavila da se kreće u granicama cilja (3±1,5%), s tim da je, u skladu s očekivanjima Izvršnog odbora, u maju iznosila 3,5%, u najvećoj meri zbog rasta svetskih cena nafte i po tom osnovu viših cena naftnih