Šta će doneti usvojen Zakon roditelj-negovatelj

Vreme pre 40 minuta
Šta će doneti usvojen Zakon roditelj-negovatelj

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su Zakon o roditeljima-negovateljima. Njime se uvodi pravo na status roditelja negovatelja i negovatelja, kao i mesečna novčana naknada od 65.000 dinara, uz uplatu doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje

Za zakon, koji je podnela Vlada, glasalo je 140 poslanika, a uzdržano je bilo 14. Cilj novih rešenja je unapređenje materijalnog i socijalnog položaja porodica koje zbog brige o svojim najbližima nisu u mogućnosti da ostvare redovno zaposlenje, piše RTS. Iznos od 65.000 dinara za roditelje-negovatelje, kako je u raspravi istakla ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, neće biti fiksni nego će biti usklađivan
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