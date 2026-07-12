Na današnji dan, 12. jul

B92 pre 3 sata
Na današnji dan, 12. jul

Danas je nedelja, 12. jul. Ovo su istorijski događaji koji su kroz istoriju obeležili ovaj datum.

1536 - Umro je holandski humanista Erazmo Roterdamski, koji je znatno uticao na nemačku reformaciju, a u delima je satirično prikazivao svet, u prvom redu rimokatoličko sveštenstvo i papu. Reformu crkve zamišljao je kao reformu klera i crkvenih opština a ne kao dogmatsku reformu, zbog čega se nije složio sa Martinom Luterom. Dela: "Domaći razgovori", "Pohvala ludosti". 1543 - Engleski kralj Henri VIII oženio se šesti put, venčavši se sa Katarinom Par, udovicom
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