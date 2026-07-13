Od danas niže akcize na benzin i dizel

Nedeljnik pre 26 minuta
Od danas niže akcize na benzin i dizel

Danas je stupila na snagu nova odluka Vlade Srbije o privremenom smanjenju akciza na derivate nafte zbog rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu.

Nove akcize na sve tri kategorije derivata nafte niže su za približno 5,26 odsto u odnosu na iznose koji su važili u prethodnom periodu. Akciza na olovni benzin sada iznosi 68,90 dinara po litru što je umanjenje u odnosu na prethodnih 72,72 dinara. Kod bezolovnog benzina akciza je smanjena sa 68,40 na 64,80 dinara po litru. Promenjena je i akciza na gasna ulja, pa je novi iznos 66,64 dinara dok je do nedavno akciza bila 70,34 dinara po litru. Ova mera važi od 13.
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