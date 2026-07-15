Novo istraživanje CRTA-e: Studentska lista vodi ispred SNS

Jugmedia pre 1 sat  |  JuGmedia
Novo istraživanje CRTA-e: Studentska lista vodi ispred SNS

Među opredeljenim biračima (70 odsto), u ovom trenutku bi za Studentsku listu glasalo 44.9 odsto građana, dok bi za Srpsku naprednu stranku glasalo 35.7 odsto, a za SPS 3.8 odsto.

Ostali politički akteri samostalno ne prelaze izborni prag. Politički ostaju neopredeljeni staju 12 odsto ili ističu da neće glasati, njih 9 odsto, piše Danas. Ovo su podaci iz novog istraživanja Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA, koji su prosleđeni medijima u saopštenju. Istraživanje je sprovedeno od 10. do 24. juna 2026. metodom licem u lice na reprezentativnom uzorku od 2.324 punoletnih građana Srbije. Istraživanje su sproveli CRTA i
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