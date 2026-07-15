Istraživanje Crte: Studentska lista ubedljivo vodi ispred SNS-a

Vreme pre 40 minuta
Istraživanje Crte: Studentska lista ubedljivo vodi ispred SNS-a

U ovom trenutku bi za Studentsku listu glasalo 44,9 odsto građana, dok bi za Srpsku naprednu stranku glasalo 35,7 odsto opredeljenih građana, pokazalo je novo istaživanje Crte

Studentska lista vodi ispred Srpske napredne stranke sa 44,9 naspram 35,7 odsto glasova. Još bi njih 3,8 odsto glasalo za Socijalističku partiju Srbije (SPS), a otali politički akteri samostalno ne prelaze izborni prag, pokazuje najnovije istraživanje javnog mnjenja Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA). Politički neopredeljeno ostaje njih 12 odsto, a devet odsto ispitanika ne želi da glasa. Istraživanje je sprovedeno od 10. do 24. juna 2026.
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