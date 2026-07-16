Povratak u prošlost u čast 85. rođendana Brend Jeep, deo automobilskog giganta Stellantis, nastavlja da slavi 85. godišnjicu kompanije i tim povodom izdaje različite verzije u okviru kampanje Twelve 4 Twelve.

Kampanja, koja je započela u novembru 2025. godine, predviđa lansiranje 12 specijalnih izdanja Wranglera tokom 12 meseci. Sada je spremna deveta verzija – Jeep Wrangler Laredo. Treba podsetiti da je varijanta s ovim imenom već postojala u ponudi modela: proizvodila se od 1987. do 1995. godine. Dodatak Laredo imenu se odnosi na istoimeni grad u Teksasu, SAD, koji se nalazi na granici s Meksikom. Prema proizvođaču, novo specijalno izdanje je inspirisano američkim