Jeep Wrangler Laredo

Auto blog pre 1 sat  |  Auto.ba
Jeep Wrangler Laredo

Povratak u prošlost u čast 85. rođendana Brend Jeep, deo automobilskog giganta Stellantis, nastavlja da slavi 85. godišnjicu kompanije i tim povodom izdaje različite verzije u okviru kampanje Twelve 4 Twelve.

Kampanja, koja je započela u novembru 2025. godine, predviđa lansiranje 12 specijalnih izdanja Wranglera tokom 12 meseci. Sada je spremna deveta verzija – Jeep Wrangler Laredo. Treba podsetiti da je varijanta s ovim imenom već postojala u ponudi modela: proizvodila se od 1987. do 1995. godine. Dodatak Laredo imenu se odnosi na istoimeni grad u Teksasu, SAD, koji se nalazi na granici s Meksikom. Prema proizvođaču, novo specijalno izdanje je inspirisano američkim
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