Europrom – Vikend akcija od 17. jula

Vikend akcija kompanije Europrom i DTL-a, od 17. do 19. jula 2026. godine.

Odloženo plaćanje čekovima građana do 1. oktobra 2026. godine. Cene su izražene u dinarima: lubenica i lubenica crna jedan kilogram = 24,90- dinara pileći batak i karabatak, svež, Cekin, 1 kilogram košta 299,90- dinara paradajiz 1kg = 74,90- Ponuda važi dok traju zalihe, a najkasnije do 19. jula 2026. godine. Fotografije ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda. Tu smo, komšije – Europrom ( klikni OVDE).