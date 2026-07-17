Europrom – Vikend akcija od 17. jula

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Europrom – Vikend akcija od 17. jula

Vikend akcija kompanije Europrom i DTL-a, od 17. do 19. jula 2026. godine.

Odloženo plaćanje čekovima građana do 1. oktobra 2026. godine. Cene su izražene u dinarima: lubenica i lubenica crna jedan kilogram = 24,90- dinara pileći batak i karabatak, svež, Cekin, 1 kilogram košta 299,90- dinara paradajiz 1kg = 74,90- Ponuda važi dok traju zalihe, a najkasnije do 19. jula 2026. godine. Fotografije ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda. Tu smo, komšije – Europrom ( klikni OVDE).
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