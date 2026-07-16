Juče 78 saobraćajnih nezgoda

ObjektiVa pre 5 sati
Juče 78 saobraćajnih nezgoda
Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 78 saobraćajnih nezgoda, u kojima je povređeno 36 osoba, pored ostalog navedeno je u saopštenju Odeljenja saobraćajne policije PU Valjevo. “Napominjemo da je u toku letnja turistička sezona koja podrazumeva veći protok saobraćaja, veći tranzitni saobraćaj, povećan umor kod vozača, prevashodno u radnim jutarnjim časovima i veće prisustvo dece u saobraćaju u svojstvu putnika. Poštujte propise, budite obazriviji
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