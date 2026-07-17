Srbija pristupila Artemis svemirskom programu

Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila Artemis svemirskom programu, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Ceremoniji potpisivanju prisustvovali su i zamenik administratora NASA Met Anderson, pomoćnik državnog sekretara SAD za okeane, međunarodna pitanja životne sredine i nauke Vesli Bruks, ambasador Srbije u Vašingtonu Dragan Šutanovac i Marija Gnjatović iz Ministarstva nauke tehnološkog razvoja i inovacija. Đurić je rekao da mu je čast što ima priliku da potpiše sporazum u ime Srbije, navodeći da je to predstavlja više od pridruživanja skupu principa i dodao da