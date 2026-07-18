Na današnji dan, 18. jul

Danas je subota, 18. jul. Ovo su istorijski događaji koji su kroz istoriju obeležili ovaj datum.

64 - Rim je u požaru, koji je prema legendi podmetnuo car Neron, što istorijski izvori ne potvrđuju, izgoreo gotovo do temelja. Neron je za požar optužio hrišćane i podvrgao ih je surovim represalijama. 1536 - Odlukom Parlamenta u Engleskoj je poništena suprematija pape nad crkvom u Engleskoj. 1610 - Umro je italijanski slikar Mikelanđelo Merizi da Karavađo, koji je odlučno prekinuo s idealističkim shvatanjem slikarstva i orijentisao se ka naturalizmu. Služio se