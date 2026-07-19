Rade Bogdanović vređao komentatora RTS-a pred kamerama: Prostački komentari u programu uživo

Mondo pre 51 minuta  |  Mladen Šolak
Rade Bogdanović vređao komentatora RTS-a pred kamerama: Prostački komentari u programu uživo

Stručni konsultant Radio-televizije Srbije Rade Bogdanović vređao je u studiju RTS-a komentatora Radio-televizije Srbije koji je radio prenos meča za treće mesto, Francuska - Engleska. "Utakmica je pokazala koliko je ko zainteresovan.

Pre svega, moram da se izvinim svim građanima Republike Srbije koji su slušali neznalicu Nemanju Matića, koji nas je si*ovao sa 45 minuta fudbalskog neznanja, nije čudo što nam je fudbal u ovakvom kanalu kada ga ovakvi komentarišu". "Pa zašto?", glasilo je pitanje voditeljke Tijane Jevtić. "Ne treba da ulazi u taktičke zamisli i da analizira nešto, a nikad kopačku nije obukao, a počeo je da komentariše neke stvari i daje totalno pogrešnu sliku ove i utakmica
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