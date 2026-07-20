Zvanično - Britanija ima novog premijera VIDEO

B92 pre 3 sata
Zvanično - Britanija ima novog premijera VIDEO

Novoizabrani britanski premijer Endi Bernam izjavio je danas da političari moraju da "podignu nivo igre i suoče se sa novim izazovom", kao i da neće raspisati opšte izbore.

On je u prvom govoru kao premijer u Dauning stritu rekao da zna da su ljudi "siti politike", prenosi Skaj njuz. "Želim da budem iskren sa vama – nismo bili dovoljno dobri i moramo da budemo bolji. Bićemo. Hajde da ovo učinimo trenutkom kada Britanija ponovo počinje da veruje. Trenutkom kada vraćamo nadu. Predložiću novi desetogodišnji plan za Britaniju", rekao je on. Potvrdio je i da će se držati izbornog programa laburista za opšte izbore 2024. godine, rekavši da
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