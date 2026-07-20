Vučić škodom, tabloidi buldožerom

Dok predsednik Srbije najavljuje političke promene i raspisivanje izbora, režimski tabloidi pojačavaju blaćenje, klevetanje i vređanje kritičara režima. Aleksandar Vučić je poručio da neće koristiti zakonsku mogućnost da bez izbora postane premijer, već da želi podršku građana i da će krenuti u kampanju u svojoj škodi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će verovatno prvo Vlada Srbije da podnese ostavku, posle čega će on da raspiše izbore za narodne poslanike, nakon čega će najviše dve nedelje obavljati poslove predsednika, a zatim podneti ostavku. To je rekao novinarima posle obilaska Regionalnog trening centra za dualno obrazovanje u Svilajncu, te da zakonski postoji opcija da i bez izbora postane premijer, ali da on to neće. „Postoji opcija da podnesemo ja i vlada