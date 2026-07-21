Plansko isključenje struje za 22.07.2026.

Glas Zaječara pre 1 sat
Plansko isključenje struje za 22.07.2026.

Ogranak Elektrodistribucija Zaječar radi unapređenja kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu.

Dana 22.07.2026.god. u periodu od 06:00 do 07:00 časova, bez električne energije biće u Zaječaru deo ul Zorana Rdmilivića deo ul Dubrovačke, deo ul Javorske, zgrada Hajduk Veljkova br 4 i 6, i deo Generala Gambete. Od 10:00 do 12:00 časova naselje Pazarište i Gnjilak kao i od 09:00 do 14:00 časova zaseok Zmijanac i Krčato . Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zaječar, kontinuirano radi na unapređenju pouzdanosti i stabilnosti
Otvori na glas-zajecara.com

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