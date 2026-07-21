SVI SKANDALI SUPERFINALA ELITE: Pretnje, striptiz, ucene, napadi…

Spektakularno finale devete sezone rijaliti programa „Elita“ trajalo je do ranih jutarnjih časova i proteklo u znaku velikih skandala, emotivnih slomova i žestokih verbalnih okršaja.

Dok je novinarka Naja Vještica izveštavala o dešavanjima sa lica mesta, tenzije u Šimanovcima nisu jenjavale sve do samog proglašenja pobednika, kada je Stanija Dobrojević osvojila glavnu nagradu od 100.000 evra. Na drugom mestu našla se Aneli Ahmić sa osvojenih 32% glasova i nagradom od 50.000 evra, ali su noć pre samog proglašenja obeležili brojni incidenti. Tenzija je dostigla vrhunac već na samom početku večeri kada je Stanija odlučila da žestoko odgovori na