"Do kraja godine 600.000 do 800.000 objekata biće upisano u katastar"

B92 pre 25 minuta
"Do kraja godine 600.000 do 800.000 objekata biće upisano u katastar"

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da će do kraja godine između 600.000 i 800.000 objekata biti upisano u katastar i navela da su prioritet porodični stambeni objekti.

Sofronijevićeva je rekla da svi sistemi u okviru Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima funkcionišu i da Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i Republički geodetski zavod rade u punom kapacitetu. ''Svaki građanin zna samo za svoj predmet i očekuje rešenje za svoj predmet. Ono što je ključna poruka je da se ubrzavaju mnogi postupci i da će mnogi građani u vrlo skorom roku dobiti svoju potvrdu o upisu. Nama
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