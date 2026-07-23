Google mora da plati milijardu dolara: EU naredila drastične promene za Search

Od Google-a se zahteva da promeni pravila poslovanja i za Search i za Play Store.

Evropska unija kaznila je Google-ovu matičnu kompaniju Alphabet sa 890 miliona evra (oko milijardu dolara) zbog dva odvojena kršenja Akta o digitalnim tržištima (DMA). Jedna kazna izrečena je zbog davanja prednosti sopstvenim proizvodima u rezultatima pretrage, dok se druga odnosi na blokiranje developera Android aplikacija da usmeravaju korisnike na alternativne opcije plaćanja. Kazna od 460 miliona evra izrečena je Google-u zbog povlašćenog tretmana sopstvenih