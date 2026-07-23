Porodila se Edita Aradinović

Nova pre 1 sat
Porodila se Edita Aradinović

Pevačica Edita Aradinović porodila se 22. jula, i na svet donela devojčicu.

Radosna vest obradovala je njenu porodicu, ali i samu pevačicu koja je sa velikim nestrpljenjem iščekivala dolazak svog prvog deteta. Otac bebe je Nenad Stević, sa kojim Edita više nije u emotivnoj vezi. Pevačica je ranije isticala da su se njih dvoje razišli bez ružnih reči, kao i da će im najvažnije biti da budu dobri roditelji svojoj ćerki. Tokom trudnoće, Edita je često delila trenutke iz svog života sa pratiocima na društvenim mrežama, gde je otvoreno govorila
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