Nova eskalacija: "Huti rade po nalogu Irana"

B92 pre 2 sata
Nova eskalacija: "Huti rade po nalogu Irana"

Jemenski premijer Šaja Mohsen el Zindani izjavio je danas da kontinuirani napadi militantne jemenske grupe Huti na komercijalne brodove, koji predstavljaju pretnju po bezbednost na Crvenom moru, pokazuju da Huti sprovode iransku agendu.

El Zindani je u objavi na platformi X rekao da napadi ugrožavaju slobodu plovidbe, remete globalne lance snabdevanja i trgovine, i potkopavaju regionalne i međunarodne mirovne napore Ujedinjenih nacija. "Zaštita slobode plovidbe i pomorske bezbednosti je kolektivna odgovornost", rekao je jemenski premijer, koji je pozvao međunarodnu zajednicu da zauzme čvršći stav kako bi sprečila napade Huta, i kako bi suzbila izvore koji ih podržavaju. El Zindani je naglasio da
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Iran: Ni američkim zvaničnicima nije jasna strategija Vašingtona; Netanjahu: Dolazim u Njujork, odgovoriću na optužbe protiv…

Iran: Ni američkim zvaničnicima nije jasna strategija Vašingtona; Netanjahu: Dolazim u Njujork, odgovoriću na optužbe protiv Izraela

RTS pre 1 sat
Izraelski premijer najavio dolazak u Njujork i odbacio optužbe Međunarodnog krivičnog suda

Izraelski premijer najavio dolazak u Njujork i odbacio optužbe Međunarodnog krivičnog suda

Politika pre 1 sat
Jemenski premijer: Huti napadima na komercijalne brodove sprovode iransku agendu

Jemenski premijer: Huti napadima na komercijalne brodove sprovode iransku agendu

Euronews pre 1 sat
Netanjahu: Dolazim u Njujork, odgovoriću na optužbe protiv Izraela u Generalnoj skupštini UN

Netanjahu: Dolazim u Njujork, odgovoriću na optužbe protiv Izraela u Generalnoj skupštini UN

Euronews pre 1 sat
Iran tvrdi da je obustavio napade na američke saveznike, SAD pauzirao bombardiranje

Iran tvrdi da je obustavio napade na američke saveznike, SAD pauzirao bombardiranje

Slobodna Evropa pre 2 sata
Jemenski premijer tvrdi da Huti napadima na komercijalne brodove sprovode iransku agendu

Jemenski premijer tvrdi da Huti napadima na komercijalne brodove sprovode iransku agendu

Politika pre 2 sata
Izraelska vojska: ubijen komandant Hamasa za dronove

Izraelska vojska: ubijen komandant Hamasa za dronove

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Iran

Svet, najnovije vesti »

Policija ubila osumnjičenog za napad tokom berlinske Parade ponosa

Policija ubila osumnjičenog za napad tokom berlinske Parade ponosa

Danas pre 14 minuta
Kremlj smatra da Vašington ima dvostruki stav prema sukobu u Ukrajini

Kremlj smatra da Vašington ima dvostruki stav prema sukobu u Ukrajini

Danas pre 1 sat
Gradonačelnik Bordoa: Požar do sada nezabeleženih razmera je na 25 kilometara od centra grada

Gradonačelnik Bordoa: Požar do sada nezabeleženih razmera je na 25 kilometara od centra grada

Danas pre 39 minuta
Požari na jugu Italije: Evakuisano više od 400 ljudi morskim putem

Požari na jugu Italije: Evakuisano više od 400 ljudi morskim putem

Insajder pre 14 minuta
„Od tuge preko besa do otpora“: Hiljade ljudi pružile podršku nakon napada u Berlinu, osumnjičeni ubijen u policijskoj akciji…

„Od tuge preko besa do otpora“: Hiljade ljudi pružile podršku nakon napada u Berlinu, osumnjičeni ubijen u policijskoj akciji

Insajder pre 29 minuta