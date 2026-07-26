Nova eskalacija: "Huti rade po nalogu Irana"

Jemenski premijer Šaja Mohsen el Zindani izjavio je danas da kontinuirani napadi militantne jemenske grupe Huti na komercijalne brodove, koji predstavljaju pretnju po bezbednost na Crvenom moru, pokazuju da Huti sprovode iransku agendu.

El Zindani je u objavi na platformi X rekao da napadi ugrožavaju slobodu plovidbe, remete globalne lance snabdevanja i trgovine, i potkopavaju regionalne i međunarodne mirovne napore Ujedinjenih nacija. "Zaštita slobode plovidbe i pomorske bezbednosti je kolektivna odgovornost", rekao je jemenski premijer, koji je pozvao međunarodnu zajednicu da zauzme čvršći stav kako bi sprečila napade Huta, i kako bi suzbila izvore koji ih podržavaju. El Zindani je naglasio da