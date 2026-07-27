Nova ekonomija: Srpski startap Ominimo procenjen na 1,6 milijardi dolara

Vreme pre 10 sati
Nova ekonomija: Srpski startap Ominimo procenjen na 1,6 milijardi dolara

„Za manje od dve godine Ominimo je dostigao gotovo milion korisnika i godišnji obim poslovanja veći od 350 miliona dolara, što ga čini najbrže rastućom tehnološkom kompanijom u oblasti osiguranja u svetu", piše Nova Ekonomija

Srbija je dobila svog prvog „jednoroga” u vidu kompanije Ominimo, saopštila je kompanija. Ovaj startap zatvorio je investicionu rundu Serije B uz učešće investicionog ogranka Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), dostigavši tržišnu vrednost od 1,6 milijardi dolara. U poslovnom svetu, jednorog je startap kompanija vredna preko milijardu američkih dolara, piše Nova Ekonomija. Ominimo razvija proizvode osiguranja nove generacije koristeći veštačku inteligenciju,
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