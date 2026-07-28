Vučić obećao isplatu 16 zarada radnicima Apoteka Beograd

Predsednica sindikata "Opstanak" u apotekarskoj ustanovi "Apoteka Beograd" Jelena Šikuljak izjavila je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao da će za mesec-mesec ipo biti isplaćeno svim zaposlenim 16 zaostalih zarada.

Ona je, posle sastanka sa Vučićem, rekla da je ukupn dug za plate oko 900 miliona dinara.

"Vučić je rekao da je isplata zaostalih zarada njihova obaveza, ali nije pominjao iz kog će fonda biti taj novac", rekla je Šikuljak za Betu, posle sastanka.

Dodala je da je Vučić obećao i da će biti overene i zdravstvene knjižice već danas.

Šakuljak je rekla da su na pitanje Vučića šta predlažu kao trajno rešenje za rad te apotekarske ustanove predstavnici "Apoteka Beograd" rekli da bi želeli da ostanu državna ustanova.

"Vučić je obećao i da će do sredine avgusta biti obezbeđena sredstva za rad i da će problem rešenja dugova prema dobavljačima biti 'njhova' obaveza, ali nije se konkretno govorilo o visini tih sredstava", rekla je Šikuljak.

Vučić je, kako je rekla, predložio da "Apoteke Beograd" uz podršku države nastave da rade narednih tri do šest meseci i da ako ne budu poslovali sa gubicima da će tako nastaviti da rade i dalje, a ako budu imali gubitke da će se ta ustanova ponuditi u koncesiju.

Šikuljak je rekla da je predsednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević, na pitanje Vučića zašto se toliko čekalo da "problem naraste", rekao da je trebalo više puta da razgovara sa predatvnicima "Apoteka Beograd".

Sastanku su prisustvovali još i v.d. direktora te apotekarske ustanove Nikola Prelević, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, ministar finansija Siniša Mali, direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević Kodrić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Od 2002. osnivačka prava Apoteka Beograd predata su Gradu Beogradu. Prvi problemi u poslovanju počeli su od 2012, a Grad Beograd od prošle godine odbija da ih "pokriva". Usledilo je međusobno optuživanje Grada i radnika - za neplaćeni zakup za poslovni prostor i za neisplaćene plate.