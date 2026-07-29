Savršen raspored za Žoca i PAO - 7/8 kod kuće

Košarkaši Panatinaikosa u prvih osam kola nove sezone Evrolige sedam puta će biti domaćini.

Nijedan tim nije imao ovako povoljan raspored na startu sezone elitnog evropskog takmičenja. Naravno, to ujedno znači i da će PAO u drugom delu sezone mnogo češće igrati mečeve van "OAKA" Arene i u težem ambijentu voditi bitke u najvažnijem periodu takmičenja. Ekipa Željka Obradovića sezonu počinje utakmicom sa Parizom u Atini 24. septembra. "Zeleni" će prva četiri meča sezone odigrati kod kuće, a osim Parižana, rivali će im biti Asvel, Makabi i Fenerbahče. Tek u