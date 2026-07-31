Ponovo poskupelo gorivo

Jugmedia pre 2 sata  |  JuGmedia
Ponovo poskupelo gorivo

Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina biće više za dva dinara u narednih sedam dana, pa će evro dizel koštati 226 dinara, a benzin (BMB 95) 202 dinara, rečeno je danas Tanjugu u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.
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