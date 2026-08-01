Od danas niže doplate za 742 leka, uštede do 40 odsto

Morava info pre 1 sat  |  Tanjug
Od danas niže doplate za 742 leka, uštede do 40 odsto

Mere za smanjenje troškova građana za lekove, u okviru koje će doplata biti smanjena za do 40 odsto, stupa na snagu danas.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će od danas jedan broj lekova u Srbiji biti značajno jeftiniji, a druga grupa lekova od 15. avgusta. Kazao je i da će danas obilaziti lokalne apoteke i da ako nisu ispoštovali dogovor oko smanjenja cena lekova, biće „kazni za odgovorne“. Mere za smanjenje troškova građana za lekove obuhvataju paket od 12,3 milijardi dinara – za vremenski ograničenu meru koja traje 12 meseci, opredeljeno je 8,5 milijardi dinara, dok trajna
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