Danas je Sveti Ilija Gromovnik

RTV pre 1 sat  |  RTV
Danas je Sveti Ilija Gromovnik

NOVI SAD - Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njeni vernici danas slave Svetog proroka Iliju, u narodu poznatog kao Ilija Gromovnik. Veliki praznik Svetog proroka Ilije u crkvenom kalendaru označen je crvenim slovom.

Sveti Ilija, veoma poštovan u pravoslavlju, važi za strogog propovednika etičkih vrednosti. Sveti Ilija je prisutan u Starom i u Novom zavetu kao prorok čije je osobine preuzelo hrišćanstvo dovodeći ga u vezu sa nastankom nove vere i novim Hristovim dolaskom. On će, prema predanju, biti preteča drugog dolaska Hristovog, pa će se pred kraj sveta opet javiti, da suzbije silu Antihristovu. Sveti Ilija je bio među prorocima koji su se na Tavoru poklonili Isusu Hristu
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