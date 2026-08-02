Danas se proslavlja Sveti prorok Ilija

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Danas se proslavlja Sveti prorok Ilija

Danas se obeležava Ilindan, praznik posvećen Svetom proroku Iliji, jednom od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavlju.

Ovaj praznik u crkvenom kalendaru označen je crvenim slovom, a vernici ga tradicionalno provode u molitvi, liturgijama i porodičnom okupljanju. Sveti prorok Ilija u narodu je poznat kao zaštitnik od nepogoda, groma i oluja, pa se za ovaj dan vezuju brojni običaji i verovanja. Smatra se da na Ilindan ne treba obavljati teške fizičke poslove, već dan posvetiti molitvi i duhovnom miru. Poseban značaj ovaj praznik ima za Leskovac, jer je Ilindan hramovna slava Crkve
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