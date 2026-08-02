Da li će od Svetog Ilije sunce biti sve milije

Sputnik pre 52 minuta
Da li će od Svetog Ilije sunce biti sve milije

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas slavi praznik starozavetnog proroka i novozavetnog svetitelja Ilije, u narodu poznatog kao Ilija Gromovnik, a sam praznik među vernicima poznat je kao Ilindan.

Prema predanju, Sveti Ilija je bio među prorocima koji su se na Tavoru poklonili Isusu Hristu na dan Preobraženja Gospodnjeg, kada se javio svojim učenicima sa poukama nove vere, pa se zato lik Svetog Ilije slika na preobraženskim prazničnim ikonama. Svetog Iliju sve hrišćanske crkve vezuju za prošlost i budućnost hrišćanske crkve i spasenje čoveka. Srbi su prelaskom u hrišćanstvo mnoge osobine svog starog boga Peruna, koji je upravljao munjama i gromovima,
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Danas je Sveti Ilija Gromovnik

Danas je Sveti Ilija Gromovnik

RTV pre 22 minuta
Danas je Ilindan: Jedan od najpoštovanijih svetaca u srpskom narodu

Danas je Ilindan: Jedan od najpoštovanijih svetaca u srpskom narodu

Glas juga pre 56 minuta
Danas je Ilindan

Danas je Ilindan

Ozon pre 42 minuta
Šta nikako ne treba raditi na Ilindan? Stara verovanja i danas izazivaju pažnju, a posebno se odnose na kupače

Šta nikako ne treba raditi na Ilindan? Stara verovanja i danas izazivaju pažnju, a posebno se odnose na kupače

Dnevnik pre 32 minuta
Zašto se Sveti Ilija naziva Gromovnikom: Priča o jednom od najvećih starozavetnih proroka

Zašto se Sveti Ilija naziva Gromovnikom: Priča o jednom od najvećih starozavetnih proroka

Danas pre 1 sat
Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Svetog Iliju Gromovnika Sveti Ilija Gromovnik

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Svetog Iliju Gromovnika Sveti Ilija Gromovnik

Volim Zrenjanin pre 1 sat
Danas je jedan od najvećih hrišćanskih praznika

Danas je jedan od najvećih hrišćanskih praznika

Ozon press pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SPCdruštvo

Društvo, najnovije vesti »

Gde ostaviti ljubimca ako idete na odmor i kako ga pripremiti za odvajanje?

Gde ostaviti ljubimca ako idete na odmor i kako ga pripremiti za odvajanje?

N1 Info pre 12 minuta
AMSS: Na Batrovcima zadržavanja oko sat prilikom izlaza iz Srbije

AMSS: Na Batrovcima zadržavanja oko sat prilikom izlaza iz Srbije

N1 Info pre 12 minuta
Danas je Sveti Ilija Gromovnik

Danas je Sveti Ilija Gromovnik

RTV pre 22 minuta
Izaći na CRTU

Izaći na CRTU

Danas pre 52 minuta
Najduže se trenutno čeka na Batrovcima - oko sat vremena, ali se kasnije očekuju gužve

Najduže se trenutno čeka na Batrovcima - oko sat vremena, ali se kasnije očekuju gužve

Radio 021 pre 2 minuta