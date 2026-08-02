Da li će od Svetog Ilije sunce biti sve milije

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas slavi praznik starozavetnog proroka i novozavetnog svetitelja Ilije, u narodu poznatog kao Ilija Gromovnik, a sam praznik među vernicima poznat je kao Ilindan.

Prema predanju, Sveti Ilija je bio među prorocima koji su se na Tavoru poklonili Isusu Hristu na dan Preobraženja Gospodnjeg, kada se javio svojim učenicima sa poukama nove vere, pa se zato lik Svetog Ilije slika na preobraženskim prazničnim ikonama. Svetog Iliju sve hrišćanske crkve vezuju za prošlost i budućnost hrišćanske crkve i spasenje čoveka. Srbi su prelaskom u hrišćanstvo mnoge osobine svog starog boga Peruna, koji je upravljao munjama i gromovima,