Veliko interesovanje za turističke vaučere

U poštama širom Srbije jutros su se podnosili zahtevi za turističke vaučere za penzionere, koji primaju penzije u iznosu do 80.000 dinara.

Penzioneri su uz zahteve prilagali potvrdu o rezervaciji smeštaja, a prijave će se rangirati prema datumu i vremenu predaje na šalterima Pošte Srbije. Vaučeri se mogu koristiti za najmanje pet noćenja van mesta prebivališta korisnika, a rok za njihovo korišćenje je do 1. novembra 2026. godine. Za ovu meru opredeljeno je 300 miliona dinara, odnosno 30.000 vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara.