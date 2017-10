Tanasković: SAD će iz senke podržati Prištinu

Beograd -- Ako zahtev za prijem Kosova u Unesko bude ponovo aktuelan, SAD će ga podržati iz senke, posredstvom drugih država, koje su joj bliske.

To je izjavio ambasador Srbije pri UN Darko Tanasković. U intervjuu "Večernjim novostima", Tanaksović je rekao da to ipak neće biti toliko dogovoreno kao da su SAD član Uneska. On je istakao da povlačenje SAD iz Uneska u