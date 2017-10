Poraz Crvene zvezde od Himkija u Moskvi

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Moskvi od Himkija sa 85:77 u prvom meču trećeg kola Evrolige. Crveno-beli sada imaju jednu pobedu i dva poraza, dok su Rusi sva tri puta slavili.

Himki – Crvena zvezda 85:77 (20:28, 23:16, 21:11, 21:23) HIMKI: Robinson 9, Šved 18 (9 as, 5 sk), Vialcev, Zajcev 2, Marković 10 (5 as, 5 sk), Monija, Gil 6, Todorović, Zubkov 2, Anderson 24 (5 as), Dženkins 6, Tomas 8 (10