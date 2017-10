Jagma za IT, za 900 mesta 4.000 prijava

BEOGRAD - Tržištu Srbije u ovom trenutku neophodno je još između 15.000 i 20.000 novih IT stručnjaka, u toku je drugi krug prekvalifikacija za 900 polaznika različitih IT kurseva, a za taj broj mesta već je stiglo 4.000 prijava, izjavio je danas direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović.

Konkurs koji je organizovala vladina Kancelarija za IT i eUpravu traje do 5. novembra, a pravo prijave imaju svi oni koji nisu u IT sektoru, nisu nikada završili IT fakultete, a punoletni su. U prvom krugu prekvalifikacija,