Austrijski ministar: Nećemo preuzeti nijednu izbeglicu iz Nemačke

"Mi nećemo preuzeti nikog za koga nismo nadležni i tačka", naveo je on u izjavi bečkom dnevniku "Esterajh", reagujući time na najavu nemačkog resornog kolege Horsta Zehofera da će naterati Austriju na prihvatanje sporazuma o readmisiji masovnim vraćanjem sa granice. On je preneo da je sa Zehoferom imao dva razgovora i da je oba puta obećano da se neće vraćati izbeglice. Najavio je da će sada doći do razgovora nemačke kancelarke Angele Merkel...