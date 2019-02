U Srbiji sutra pretežno sunčano vreme

Ujutro mestimično slab mraz i magla. Vetar slab i umeren, jugoistočni, uveče i u toku noći u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od minus pet do tri, a najviša od 12 do 16. U Beogradu ujutro u pojedinim delovima grada magla i slab mraz. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab, jugoistočni, uveče i u toku noći severozapadni. Najniža temperatura oko tri, na periferiji i do minus tri, a najviša oko 14. U Srbiji u sredu i četvrtak...