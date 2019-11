Đorđević obišao polaznike programa prekfalifikacije osoba sa invaliditetom za IT

Danas pre 5 sati | Piše: Beta

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević obišao je danas polaznike programa prekvalifikacije osoba sa invaliditetom za IT na Fakultetu organizacionih nauka (FON).

„Forum mladih sa invaliditetom kao i FON predstavljaju primer dobre prakse i verujem da će dati dobre rezultate. Da osobe sa invaliditetom odlično mogu da se bave poslovima u IT sektoru pokazali smo upravo u našem Ministarstvu, gde su dve zaposlene osobe sa invaliditetom koje odlično obavljaju svoj posao u IT oblasti“, rekao je Đorđević, navodi se u saopštenju Ministarstva za rad. Direktor Кancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović kazao je da je u okviru