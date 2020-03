Grenel odbrusio britanskom novinaru na tvrdnje da želi brzo rešenje pitanja Kosova: Ne znam o čemu govorite, izmišljate

Pravda pre 56 minuta | Tanjug

Specijalni izaslanik američkog predsednika za dijalog, Ričard Grenel, je na tvrdnju britanskog novinara da želi brzo rešenje kosovskog pitanja, ali je problem što, kako kaže, Hašimu Tačiju ističe mandat, poručio Timu Džudi da "ne zna o čemu govori".

Džuda je na svom Tviter nalogu napisao da se Beograd i Priština približavaju "kritičnoj tački dijaloga" nakon jučerašnjeg sastanka u Vašingtonu pedsednika Srbije Aleksandra Vučića sa Tačijem. Britanski novinar kaže da Grenel želi "brzo veliki dogovor", ali problem je, prema njegovim rečima, u tome što je Tači na kraju svog mandata. Wrong. You don’t know what you are talking about. No one is trying to move quickly and there is no grand deal. You are making stuff up.